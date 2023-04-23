KOCAELİ- Marshall 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bu yıl depremzede çocuklar için düzenlediği uçurtma etkinliği ile kutladı. Kocaeli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerin katıldıkları etkinlikte Türkiye’nin ilk kadın uçurtmacısı Leyla Canbolat çocuklar için özel bir uçurtma gösterisi gerçekleştirdi.

Marshall Pazarlama Direktörü Pınar Adabağ, etkinlikle ilgili açıklamasında, “Depremin ardından Marshall – AkzoNobel olarak temel ihtiyaçların yer aldığı yardım tırlarımızı kamu kurumlarıyla koordineli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, bölgedeki çalışanlarımıza bireysel yardımlarımızı yönlendirdik. Bunlara ek olarak çalışanlarımızla birlikte yardım kampanyaları başlattık ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptığımız bağışlarımızla katkımızı sürdürüyoruz” dedi.

Adabağ, şirket olarak üzerlerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket ettiklerini vurguladığı açıklamasında “Ulu Önder Atatürk’ün sadece ülkemiz değil tüm dünya çocuklarına armağan ettiği tek bayram olan 23 Nisan’da çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturabilmek için gayret ettik. Marshall’ın renkli dünyasını farklı bir bakış açısıyla çocukların dünyasına taşıyarak onların keyifli bir gün geçirmesini hedefledik. Bugün burada çocukların yüzünün güldüğünü görmek bizler için mutluluk kaynağı. Şirket olarak bir an önce yaralarımızı sarmayı ve bir daha böyle bir felaket yaşamamayı diliyoruz” diyerek sözlerini bağladı.

150 çocuğun katıldığı atölyede uçurtma yapımını öğrenen çocuklar daha sonra hep birlikte SEKA’da bulunan Uçurtma Tepesi’nde profesyonel ekibin de yardımıyla rengarenk uçurtmalarını uçurdular.

HABER: BÜLENT ÇAMCI