İSTANBUL AA- Oyuncu ve oyun yazarı Nurdan Albamya, Tiyatro Ankebut olarak üzerinde çalıştıkları "Bin Yıl" adlı tiyatro oyununu ve hazırlık sürecini AA muhabirine anlattı.

Yaşanmış bir olaydan esinlenerek eseri kaleme aldığını ifade eden Albamya, oyunun konusuna ilişkin, "İki tiyatro oyuncusu, sahneledikleri bir oyunun 28 Şubat kararlarına aykırı olmasından dolayı hapse düşüyor. Hapiste de hala bildikleri yoldan hakkı anlatmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İzahı olmayan şeyin ancak mizahını yapabiliriz"

Nurdan Albamya, eserin komedi türünde olacağını belirterek, "28 Şubat, emsali görülmemiş derecede saçma bir süreç olduğu için 'İzahı olmayan şeyin ancak mizahını yapabiliriz.' dedim ve bir komedi oyunu yazdım. Bu oyun bir açıdan gerçeğinden esinlenilmiş bir kurgu olsa da bir yandan da yapmaya çalıştığımız şeye bir ayna tutuyor. Bir avuç oyuncu olarak, kendi değerlerimizi en iyi bildiğimiz yoldan anlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Sanatın yaşananları en güzel aktaran yollardan biri olduğuna vurgu yapan Albamya, 1990'lı yılları araştırırken siyasi ve sosyal çok travmatik olaylarla karşılaştığını ve bunları sanat yoluyla anlatmayı bir vazife olarak gördüğünü söyledi.

"Provalarda gözlerimiz doluyor"

Albamya, 2022'de oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız!"da bir kadının hikayesini, "Bin Yıl" oyununda ise bir erkeğin başına gelenleri anlatmaya çalıştıklarını aktararak şu bilgileri verdi:

"Bir mazlumun hikayesini anlatmak için yola çıktığımdan dolayı yazım süreci zor olmadı. Hayal dünyamızı zorladığımız bir oyun oluyor. Hiçbirimiz hapis hayatının ne kadar zor olabileceğine dair bir şey bilmiyoruz. Bir de karakterlerimiz suçsuz. Onlara yapılan haksızlıkların ucundan kıyısından geçmedik. O yüzden tahmin etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman provalarda gözlerimiz dolmuyor değil."

Albamya, eseri yeni sezonda Türkiye'nin her yerinde sahneye koymayı planladıklarının altını çizerek, prova süreci tamamlandıktan sonra ekim ayında prömiyer yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yönetmenliği Yunus Emre Obut'un üstlendiği eserde, Cengiz Gül, İslam Çamyar, Kamil Özkaynak ve Kemalettin Caymaz oyuncu olarak yer alacak.