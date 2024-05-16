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İskoç kulübü, taraftarlarının İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermesiyle dikkati çekmişti.

Bu galibiyetin ardından ligin son haftası öncesinde Celtic puanını 90'a çıkardı ve 84 puanı bulunan Rangers'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Maçı 5-0 kazanan Celtic'in gollerini, 5. dakikada Adam Idah, 12. dakikada Daizen Maeda, 35. dakikada James Forrest, 51 ve 71. dakikalarda Matthew O'Riley kaydetti.

Premiership 37. hafta mücadelesinde Celtic , deplasmanda Kilmarnock ile karşı karşıya geldi.

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