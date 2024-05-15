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Beş faulle çıkan: 38.10 Yiğitcan Saybir (Türk Telekom)

Anadolu Efes , Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom 'u 99-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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