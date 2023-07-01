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Üç milli sporcu, yarı finalde mücadele ettikleri için organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Light contact erkekler 79 kiloda da Recep Men, rakibine mağlup oldu.

Point fighting kategorisinde kadınlar 60 kiloda Funda Güleç, erkeklerde ise 84 kiloda Cevat Kır, yarı finaldeki rakiplerine yenildi.

Kick boksta üç milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Krakow'daki Myslenice Arena'da gerçekleşen kick boks yarı finallerinde 4 milli sporcu mücadele etti.

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