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Organizasyonda erkeklerde Tayfun Taşdemir, gençlerde ise Burak Haşhaş bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, kadınlarda da Gülşen Degener ile çeyrek final başarısı elde etmişti.

6-10 Eylül tarihlerinde erkekler kategorisi maçlarıyla başlayan organizasyonda 15-17 Eylül tarihlerinde gençler, 12-14 Eylül tarihlerinde de kadınlar kategorisi maçları yapılmıştı.

Toplam 32 sporcunun mücadele vereceği artistik kategorisinde Türkiye'yi milli sporcular Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay temsil edecek.

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