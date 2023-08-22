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Törende, Celal Bayar 'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Umurbey Mahallesi'nde yer alan anıt mezardaki törene, Bayar'ın torunları ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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