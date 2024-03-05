İstanbul

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından verilen "56. Türkiye Sineması Ödülleri", sahiplerine takdim edildi.

SİYAD'ın açıklamasına göre Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi, yarışmada "En İyi Film" ödülü başta olmak üzere 9 ödül kazandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldüğü yarışmada, senaristler Ebru Ceylan, Akın Aksu ve Nuri Bilge Ceylan "En İyi Senaryo", başrol oyuncularından Deniz Celiloğlu "En İyi Erkek Oyuncu", Merve Dizdar "En İyi Kadın Oyuncu", filmin kurgusunu üstlenen Oğuz Atabaş ve Nuri Bilge Ceylan "En İyi Kurgu" ödülünü aldı. Görüntü yönetmenleri Cevahir Şahin ile Kürşat Üresin "En İyi Görüntü Yönetmeni", filmin sanat yönetmeni Meral Aktan "En İyi Sanat Yönetmeni", film oyuncularından Ece Bağcı ise "Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Hayat" adlı filmde rol alan Cem Davran ise "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

"En İyi Müzik" ödülü "Karanlık Gece" filminden Cansun Küçüktürk'ün olurken, "En İyi Uzun Metraj Belgesel" ödülü "Kavur" belgeseliyle Fırat Özeler'e, "En İyi Kısa Belgesel" ödülü "8 Mart 2020 Bir Günce" ile Fırat Yücel'e, "En İyi Kısa Film" ödülü "Avrupa Tarihi" ile Onur Yağız'a, "Ahmet Uluçay Umut Ödülü" de "Çilingir Sofrası" ile Ali Kemal Güven'e verildi.

Charlotte Wells'in yönettiği "Güneş Sonrası", "Dijital Platformlarda Gösterilen En iyi Uluslararası Film", Justine Triet imzalı "Bir Düşüşün Anatomisi", "Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film", Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna" filmi "Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film", Yiğit Hepsev'in "Aç Karnına Çıkmayalım" filmi ise "Giovanni Scognamillo Fantastik Film" ödüllerine değer görüldü.