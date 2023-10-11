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Bugün saat 11.00'de start alacak TUR için Fethiye ve Marmaris'te Gaffar Okan caddesi, Uğur Mumcu Otoparkı, sahil şeridi, Yunus Nadi caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Cahit Beğenç bulvarı üzerinden çevreyolu ve Muğla istikametinde trafik kesilecek.​

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde 165,3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı yapılacak.

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