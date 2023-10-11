Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıca 3 kişi hakkında polise mukavemet suçu işledikleri gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.

Sürücü S.A.K'ye alkollü araç kullanma, ehliyeti yanında bulundurmama ve abartı egzozlu araç kullanma suçlarından 9 bin 79 lira para cezası uygulandı, aracı trafikten men edildi.

Rize'de iç çamaşırı ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İranlı 3 kadın tutuklandı

Rize'de iç çamaşırı ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İranlı 3 kadın tutuklandı

Polis merkezine götürülen 3 kişinin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Aracından inmek zorunda kalan sürücü ve arkadaşları A.K. (23) ve R.K. (28), polis ekibinin üzerine yürüyünce gözaltına alındı.

Polis, sesi kısmayan sürücüden aracından inmesini istedi. Sürücünün bunu da kabul etmeyip aracını hareket ettirmek istemesi üzerine tedbir alan polis ekibi takviye kuvvet çağırdı.

Buharaevler Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekibi, bir akaryakıt istasyonunda aşırı müzik sesi gelen 42 EF 047 plakalı otomobilin sürücüsü S.A.K'yi (23) sesi kısması için uyardı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.