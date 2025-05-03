Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan,Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabının startı İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kent'te 23 takımdan 140 bisikletçinin katılımıyla yapıldı.

Startı Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

TUR 2025'in 7. etabında genel klasman lideri XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels turkuaz mayoyu giydi.

Tırmanış kategorisinde de lider olan Poels, turkuaz mayoyu giydiği için kırmızı mayoyu temsili olarak Spor Toto'dan Ahmet Örken üstünde taşıdı. Etabın startına beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset giyerek başladı.

Viviani'den 11 yıl sonra gelen zafer

Selçuk-Çeşme arasındaki etapta bisikletçiler, 144.2 kilometre pedal çevirdi.

TUR 2025'in yedinci etabını 36 yaşındaki Viviani, oldukça çekişmeli geçen ve toplu finişe sahne olan parkuru 3 saat 22 dakika 4 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

Etapta Uno-X Mobility takımından Norveçli bisikletçi Alexander Kristoff ikinci, Wagner Bazin WB takımından İtalyan sporcu Davide Persico ise üçüncü sırayı aldı.

Elia Viviani, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tam 11 yıl sonra etap zaferi elde etti.

İtalyan bisikletçi, bu organizasyondaki son etap galibiyetini, 2 Mayıs 2014'te 50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki Marmaris-Bodrum etabında almıştı.

Selçuk-Çeşme etabı sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Viviani, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Takımımdan ve menajerimden etap kazanma yarışı istedim, bana bu turu önerdiler. Türkiye hakkındaki anılarım her zaman çok hoş. Her defasında bir yıl daha devam edeceğim diyorum. Bugün gösterdim ki bunu yapabilirim. Öncelikle Lotto takımına ve menajerimize bu şansı bana verdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerinin ilk zaferini 2010'da bu yarışta kazandığını hatırlatan Viviani, "Bu galibiyet, bu yılın ilki ama sonuncusu olmayacak. Genelde Türkiye'deki etaplar gittikçe zorlaşır. İlk iki etapta yer tutamadım ama panik yapmadım, şansımın azaldığını düşünmeye başlamıştım. Bugünkü etapta son 30 kilometredeki yokuş problem oluşturabilirdi. Son kilometrelerde takımca iyi yer alarak bu sonuca ulaştık. Uzun süre yarış kazanamadığınızda moraliniz bozuluyor. Bugünkü galibiyet motivasyonuyla yarın da birinci gelmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nın eşsiz manzaralarda geçtiğini aktaran İtalyan sporcu, TUR 2025'te emeği geçenlere de teşekkür etti.

Öte yandan ödül töreninde sporculara, madalyaları ve mayolarını İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.

Poels liderliğini korudu

Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, son etapta da turkuaz mayoyu giyecek.

Yedinci etabı 37. sırada bitiren Poels, 21 saat 21 dakika 26 saniyeyle liderliğini korudu. Poels, en yakın takipçisi olan takım arkadaşı Harold Martin Lopez'in 16 saniye önünde yer alıyor. Hollandalı bisikletçi, şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip.

Diğer mayolar

Genel klasmanda birinci olan Wout Poels, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoda da liderliğini sürdürdü. Hollandalı sporcu, turkuaz mayonun da sahibi olduğu için 8. etapta temsili olarak kırmızı mayoyu 2. sıradaki Ahmet Örken giyecek.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, en iyi sprinter olarak ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi yeşil mayoyu giymeye hak kazandı.

TUR 2025'in son etabı Çeşme-İzmir arasında

TUR 2025'in 8. ve son etabı yarın yapılacak.

Çeşme'de saat 10.45'te başlayacak Çeşme-İzmir etabı, Bostanlı İskelesi'nde sona erecek.

Bisikletçiler, bu parkurda 108.7 kilometre pedal çevirecek ve TUR 2025'in şampiyonu belli olacak.