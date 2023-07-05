Edirne

Güreşlere katılmak için farklı şehirlerden Edirne'ye gelen farklı boylardaki pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor.

Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy da belirleniyor.

Kırkpınar'da önümüzdeki yıl hayata geçecek yeni format nedeniyle bu yıl rekor sayıda pehlivanın kayıt yaptırması bekleniyor.

Sporcular, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş boylarında er meydanına çıkacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkan Vekili Servet Yıldız, gazetecilere, Kırkpınar'da bu yıl 2 bin 500 kayıtla katılımcı rekoru kırılmasını beklediklerini söyledi.

Lig güreşleri uygulaması dolayısıyla katılımın bu yıl artacağını düşündüklerini belirten Yıldız, "Güreşçi kardeşlerimiz gelmeye başladılar. Bugün boy ayrımları yapılıyor. Akşam 18.00'de sistem kayıtlarımız sona erecek. Bunu da herkesin bilmesinde fayda var. Yarın sisteme kayıt yapılamayacak. Pehlivanların bugün saat 18.00'e kadar tggf.gov.tr internet sitesi üzerinden kaydolmaları gerekli ve ondan sonra kuraları çekiliyor." diye konuştu.

Yıldız, sistem kayıtlarıyla birlikte kayıt olmaya gelen pehlivanların kuralarının otomatik olarak sistem üzerinden çekildiğini, cuma sabah 09.00'da minik 1 boyu ile müsabakaların başlayacağını ifade etti.

AA