Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde lig usulü olarak oynanacak turnuvada Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor mücadele edecek.

Yarın saat 14.00'de Arkas Spor-Cizre Belediyespor, saat 16.30'da ise Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor müsabakaları oynanacak.

Ücretsiz izlenebilecek ve 6 Ekim Cuma günü sona erecek turnuvada diğer günlerin programı şöyle:

5 Ekim Perşembe

14.00 Arkas Spor-Alanya Belediyespor

16.30 Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor

6 Ekim Cuma

14.00 Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor

16.30 Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor

AA