Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde lig usulü olarak oynanacak turnuvada Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor mücadele edecek.
Yarın saat 14.00'de Arkas Spor-Cizre Belediyespor, saat 16.30'da ise Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor müsabakaları oynanacak.
Ücretsiz izlenebilecek ve 6 Ekim Cuma günü sona erecek turnuvada diğer günlerin programı şöyle:
5 Ekim Perşembe
14.00 Arkas Spor-Alanya Belediyespor
16.30 Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor
6 Ekim Cuma
14.00 Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor
16.30 Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor
AA