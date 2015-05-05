BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 1,35 düşüş kaydetti. Günün en çok kazandıran sektör endeksi ise yüzde 0,87 ile "gıda, içecek" oldu.Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, AB’nin açıkladığı ekonomik aktiviteye yönelik tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından etkili olan alışlarla yükselişe geçti ve ilk seansta 84.605,65 puana kadar çıktı. Banka ve teknoloji paylarındaki alışların genele yayılamaması nedeniyle yükselişin sınırlı kaldığı BIST 100 endeksi, öğleden sonra ABD'de açıklanan ISM hizmetler endeksinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek 83.304,47 puana kadar geriledi.Analistler, yarın ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 83.400 seviyesinin altında kalması durumunda 82.500 desteğinin takip edileceğini kaydediyor.