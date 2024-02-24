Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.Kaynak: AA
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.Kaynak: AA
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