Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.

İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.

Kaynak: AA