Macaristan Milli Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

İlk müsabaka, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. İkinci mücadeleye ise 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan'ın Szombathely kentindeki Savaria Arena ev sahipliği yapacak.

Elemelerde ilk 2 maçta galibiyet alamadı

Macaristan Milli Takımı, elemelerde oynadığı ilk 2 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk maçında İzlanda'ya deplasmanda 70-65 yenilen Macaristan, ikinci karşılaşmada ağırladığı İtalya'ya ise 83-62 mağlup oldu.

En skorer oyuncusu Zoltan Perl

Macaristan'ın elemelerde en skorer oyuncusu olarak Zoltan Perl dikkati çekiyor.

Ülkesinin Falco Szombathely takımında forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu, İzlanda ve İtalya karşısında 12'şer sayı kaydetti.

Perl'i 9,5 sayı ortalamasıyla oynayan Gyorgy Goloman ile 9 sayı ortalaması tutturan Adam Hanga takip etti.

En kariyerlisi Adam Hanga

Macaristan Milli Takımı'nın kadrosunda en kariyerli oyuncu olarak Adam Hanga ön plana çıkıyor.

Kariyerine 2006'da ülkesinde başlayan 35 yaşındaki kısa forvet, uzun yıllar İspanya ekipleri Baskonia, Barcelona ve Real Madrid'de forma giydi. Hanga, bu takımlarla İspanya'da ve THY Avrupa Ligi'nde önemli başarılar elde etti.

Sırbistan'da bir sezon Kızılyıldız'da görev yapan Macar basketbolcu, yeniden İspanya'nın yolunu tuttu. Adam Hanga, bu sezon başında BKT Avrupa Kupası'nda mücadele eden Joventut Badalona'ya transfer oldu.

Hanga, elemelerde oynadığı 2 maçta 9 sayı, 6,5 ribaunt ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Devşirme oyuncusu Nate Reuvers

Macaristan Milli Basketbol Takımı, devşirme oyuncu tercihini pivot bölgesinden yana kullandı.

ABD'li Nate Reuvers, haziran ayında Macar vatandaşlığını alarak milli takımda oynama hakkı elde etti.

Uzun yıllar Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, 2021'de Hırvat ekibi Cibona'ya transfer olarak Avrupa'ya adımını attı.

2022-2023'te İtalya temsilcisi Reggio Emilia'da görev yapan Reuvers, geçen sezondan bu yana ise İspanya ekibi Valencia'da forma giyiyor.

EuroBasket'e 16 kez katıldı

Macaristan, Avrupa Şampiyonası'nda 16 kez mücadele etti.

FIBA dünya sıralamasında 43. basamakta yer alan Macaristan Milli Takımı, turnuvada 1955'te altın, 1953'te gümüş ve 1946'da ise bronz madalya kazandı.

1950'lerin ardından düşüşe geçen Macaristan, 1971'den 2017'ye kadar finallerde sadece bir (1999) kez boy gösterebildi.

EuroBasket 2017'de 16. olan Macarlar, son Avrupa Şampiyonası'nı ise 23. basamakta tamamladı.

Kadro

Macaristan'da başantrenör Gasper Okorn'un Türkiye maçları için belirlediği 13 kişilik kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Szilard Benke, Kristof Bognar, Marko Filipovity, Gyorgy Goloman, Adam Hanga, Akos Keller (Kaptan), Norbert Lukacs, Gergo Meleg, Zoltan Perl, Marcell Pongo, Nate Reuvers, Benedek Varadi, David Vojvoda.