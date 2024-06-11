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Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenman biletlerinin tükendiği duyuruldu.

A Milli Futbol Takımı , yarın Barsinghausen'deki kamp merkezi yakınında bulunan August Wenzel Stadyumu'nda halka ve medyaya açık bir antrenman yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

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Kafilede, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

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