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A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya geldi

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

A Milli Futbol Takımı 'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

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