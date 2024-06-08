Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Sefo'nun, yeni müzik melodileriyle hazırladığı besteye cesaret, başarı ve inanç temalı sözler yazarak "Türkiye'm" isimli özel bir şarkı hazırladığı belirtildi.

Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik ekip tarafından beğenilen "Türkiye'm" şarkısının TFF'ye teslim edilmesi sırasında açıklamalarda bulunan Sefo, A Milli Futbol Takımı'na büyük bir heyecanla özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Sefo, ay-yıldızlılara EURO 2024'te başarı dileğinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise hiçbir ücret almadan A Milli Takım'a özel bir şarkı hazırlayan Sefo'ya teşekkür etti. Büyükekşi, sanatçıya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

TFF YouTube kanalında yayınlanan şarkı, dijital platformlar ile radyo ve televizyondan dinlenebilecek. "Türkiye'm" şarkısının klibi de yakında izleyicilerle buluşacak.