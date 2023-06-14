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16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Letonya ile Riga'da karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı , 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Galler maçı için özel uçakla Samsun'a hareket edecek.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen ay-yıldızlılar, özel uçakla maçın oynanacağı şehre hareket etti.

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