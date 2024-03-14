Milli takım, İspanyol başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki ikinci kampını Ankara'da gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımın yeni başantrenörü Gordo, "Takım olarak aşama kaydettiğimizi, oyuncularla daha iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum." dedi.

İstediği sistemi oluşturmaya başladığını anlatan Gordo, "Takımla geçirdiğimiz her an bizim ilerleyişimiz açısından olumlu. Bu, çalışma disiplini olarak doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bizim yapmaya çalıştığımız, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayıp güzel, kuvvetli, dengeli bir takım oluşturmak." ifadelerini kullandı.

İkinci ay önce göreve gelen Gordo, milli takımdaki oyuncuların seviyesiyle ilgili soruya, "Bireysel olarak oyuncularımızın kalitesi aslında iyi fakat takım halinde daha fazla zaman geçirmemiz gerekiyor. Avrupa seviyesine baktığınız zaman şu anda biz aşağılarda sayılabiliriz ama çalışmalarımızı, takımı hızlı bir şekilde ileriye taşımak için yapıyoruz." yanıtı verdi.

Hedef "büyük turnuvalara" katılmak

Milli takımdaki hedeflerini üç başlık altında sıralayan İspanyol başantrenör, "Birincisi takıma yeni fikirler benimsetmek. İkincisi daha önce yarışmadığımız bir organizasyonun içinde olmak. Bu, dünya ve Avrupa şampiyonaları olabilir. Üçüncüsü de bu iki amacın uğrunda çok çalışmak." diye konuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun altyapıdan A takıma kadar bir sistemi oyunculara benimsetmek üzerine çalıştığının altını çizen Gordo, şöyle devam etti:

"Bunu da bütün kulüplerimizle paylaşıyor. Bu yapılan çalışmanın amacı sporcularımızı, genç yaştan profesyonel seviyeye kadarki süreçte yapılan günlük egzersizlere, oynanan klasik setlere, savunma ve hücum prensiplerine aşikar hale getirmek. Genç bir sporcu üst seviye yaş grubuna geldiği zaman bütün çalışmalara hakim oluyor. Sistemi bilerek geliyor. Bunları bir daha baştan anlatmak için zaman kaybetmiyorsunuz, sadece ilerlemeye odaklanıyorsunuz. İspanya bunu daha önce yaptı. İspanya'da genç ve profesyonel oyuncular belli bir sistem çerçevesinde çalışıyor. En önemlisi, sistem oluşturmamız."

Daniel Gordo, yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını, Brezilya ve Faroe Adaları milli takımları örnekleriyle anlattı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e ilişkin gözlemlerini de paylaşan Gordo, "Milli takım oyuncularımızla burada çalışırken, İspanya 1. ligdeki takımda çalışıyormuş gibi hissediyorum. Bu, kulüplerimizin iyi çalıştığının göstergesi. Bir yandan da bütün kulüplerimizin ilk 5 kulüp gibi çalışması gerekiyor ki hentbolun seviyesi lig olarak artsın ve dolayısıyla milli takıma sirayet etsin. Herkesin aynı çalışma prensibini sahiplenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.