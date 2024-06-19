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2024 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk maçların en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk maçların en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 21 Haziran Cuma günü TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final maçında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak.

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