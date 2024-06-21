EURO 2024'teki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz karşısına çıkacak A Milli Futbol Takımı, Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezinde bugün resmi antrenmanını gerçekleştirdi.



Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren İrfan Can Kahveci dışındaki tüm futbolcular idmanda yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra sırasıyla rondo, çeviklik ve taktik çalışmalar yapıldı.



TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugün yapılan antrenmanı takip etti.



A Milli Takımım bugün saat 16.45'te (TSİ 17.45) havayolu ile Portekiz karşılaşmasının oynanacağı Dortmund şehrine gidecek. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, saat 20.00'de (TSİ 21.00) karşılaşmaya ev sahipliği yapacak BVB Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Bu toplantı öncesinde, A Milliler stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.