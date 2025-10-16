ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Koleji Burs Programı 2026-2027 akademik yılı başvuruları başladı.

15. Yılında olan Burs Programı kapsamında Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen ve akademik açıdan başarılı öğrencilere 2026-2027 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde burs imkanı sağlanıyor.

AB Başkanlığı Avrupa Koleji Burs Programına başvuru şartları ise şu şekilde: Türk vatandaşı olmak, son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak, ilgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak, İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine uygun olarak iyi düzeyde konuşup yazabiliyor olmak.

Burs için son başvuru tarihi 14 Ocak 2026 olup başvuru ile ilgili bilgilere 'https://www.ab.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. Avrupa Koleji hakkında daha ayrıntılı bilgi için 'www.coleurope.eu' adresi ziyaret edilebilir.

AB Başkanlığı Türk özel sektörünün desteğiyle geleceğin AB uzmanlarını yetiştiriyor

AB Başkanlığı, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelere binlerce 'Avrokrat' yetiştirmiş olan Avrupa Koleji'nde eğitim almak isteyen Türk öğrencilere yüksek lisans bursu vermeyi öngörüyor.

Bu itibarla AB Başkanlığı, İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de iyi derecede bilen ve söz konusu burstan yararlanmak isteyen başarılı öğrencileri Yüksek Lisans Burs Programına başvurmaya davet ediyor.

Başkanlık eşgüdümünde yürütülen 'Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı'; Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, gerek kamu yönetiminde gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk 'Avrokratlarını' yetiştirmeyi amaçlıyor.

2010-2025 yılları arasında 190 öğrenci Avrupa Koleji'ne gitti

Kurulduğu 1949'dan 2010'a kadar her yıl ortalama 2 Türk öğrenci Koleje alındı, bu sayıyı artırmak gayesiyle AB Başkanlığı tarafından başlatılan burs programı sayesinde 2010-2025 yılları arasında, Avrupa Koleji'ne toplam 190 öğrenci gönderildi.

Burslar Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Türkiye'nin önde gelen özel sektör, sivil toplum kuruluşları, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Koleji tarafından sağlanıyor. 2025-2026 öğretim döneminde de 12 öğrenciye burs verildi.

Muhabir: Tuğba Altun