Haber: Mert Osman Erman

Mektuplar Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'da bildirildi; Washington'daki mektup "şimdi seçimleri sonlandır" uyarısı içeriyordu.

Georgia Seçim Sekreteri Brad Raffensperger, mektupları "içsel terörizm" ve "kınamaya ihtiyaç duyan" olarak tanımladı.

Fentanil, eroinin 50 katı daha güçlü olan sentetik bir ağrı kesicidir.

ABD'deki uyuşturucu ölümlerinde artışa neden olduğu iddia ediliyor.

FBI ve ABD Posta Servisi'ne göre, fentanil mektupların dördünde bulundu. Bazı mektuplar, son varış yerlerine ulaşmadan önce durduruldu.

"FBI ve Posta Servisi'nin açıklamasına göre, "Kolluk kuvvetleri ek mektupları teslim edilmeden önce durdurmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar."

Washington'da, Pierce County yetkilileri Portland, Oregon'dan postalanmış bir mektubun fotoğraflarını yayınladı; mektup "şimdi seçimleri sonlandır" ifadelerini içeriyordu.

Benzer bir mektup Seattle'ın King County'ine ulaştı; bu ilde Ağustos ayında birincil seçim sırasında fentanil içeren başka bir mektup rapor edildi.

Georgia'da, mektup, Fulton County'deki bir ofise yönelik gibi görünüyordu. Yetkililer mektubu keşfetti ve içinde fentanil olduğunu belirledi.

Raffensperger, perşembe günü gazetecilere şunları söyledi: "Bazı insanlar fentanili bir ilaç olarak adlandırmayı tercih eder. Aslında zehir, sizi öldürecek, çok hızlı ve çok kolay bir şekilde öldürür."

"Eşim ve ben oğlumuzu beş buçuk yıl önce bir fentanil aşırısından kaybettik, bu maddenin ne kadar ölümcül olduğunu biliyoruz."

Brenton Raffensperger 38 yaşında 2018'de öldü.

Washington'da, Dışişleri Bakanı Steve Hobbs'a göre dört ilçe - King, Pierce, Skagit ve Spokane - "bilinmeyen tozlu maddeler" içeren zarflar aldı.

Olaylar, 7 Kasım genel seçiminden gelen oylar sayılırken gerçekleşti. Bu durumu açıklayan Demokrat Steve Hobbs'tu.

"Bu olaylar seçimlerimizi tehdit etmek için terör eylemleridir," dedi; Raffensperger'a benzer şekilde.

AP'ye göre, Posta Servisi Los Angeles ve Sacramento'ya giden zarfları durdurmayı başardı.

Georgia'daki Fulton County, eski Başkan Donald Trump'ın 2020 oylama sonuçlarını devirmek için komplo kurduğuna dair tekrar eden asılsız iddiaların hedefi oldu.

Şu anda, aynı ilçede 2020 oylama sonuçlarını değiştirmekle suçlanıyor.

Trump, suçsuz olduğunu iddia etti. Fulton County Komisyon Başkanı Robb Pitts - bir Demokrat - Çarşamba günü, yetkililerin 2020 seçiminden bu yana tehdit altında olduğunu söyledi.

Demokrasi akışını bozmak ve kesintiye uğratmak isteyen insanlar olduğunu ekledi.

Pitts, 2024 seçimine hazır olduklarını ve bu durumun gerilim ve inceleme "odak noktası" olacağını söyledi.

"Bu bizim için iyi bir deneme oldu," dedi.