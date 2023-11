Haber: Mert Osman Erman

Geç gecenin beyaz kıyafeti, geç şarkıcının bir Pepsi reklamında giydiği ceketti ve açık artırmada 200.000 ile 400.000 sterlin arasında satılması bekleniyordu.

Ceket, Cuma günü Londra'da satılan 200'den fazla müzik hatırası parçasından biriydi; arasında George Michael'ın ceketi ve Amy Winehouse'un saç parçası da vardı.

David Bowie, Oasis ve The Beatles'la bağlantılı parçalar da çekiç altına girdi.

Jackson, ceketi 1984'te giydi; bu, süperstarın bu içecek şirketi için yaptığı bir dizi reklamın ilkiydi.

Bu reklamlar, genellikle Jackson'ın saçının bir çekim oturumunda alev almasıyla hatırlanır ve ona ciddi yanıklar bırakır. O sırada farklı bir ceket giyiyordu. Wham! yıldızı Michael, La Rocka ceketini giyerken, Amerikalı şarkıcı Aretha Franklin ile birlikte I Knew You Were Waiting (For Me) şarkısında düet yaptı. Bu ceket, dört günlük Propstore eğlence satışının bir parçası olarak alıcının primi de dahil olmak üzere 93.750 sterline (115.000 dolar) satıldı. Bu, 30.000 ile 60.000 sterlin arasındaki fiyat rehberinden önemli ölçüde daha fazlaydı.

Diğer bir yüksek fiyatlı parça, Amy Winehouse'un 2007'deki You Know I'm No Good müzik videosu için taktığı arı kovanı saç aksesuarıydı, son albümü Back To Black'ten.

Bu, 18.750 sterlin (22.900 dolar) karşılığında satıldı ve tahmini değerinin alt ucu biraz üzerindeydi.

Diğer öne çıkan parçalar arasında Elvis Presley, Queen ve Johnny Marr'a ait olanlar bulunuyordu.

AC/DC'nin Angus Young'a ait olan bir Gibson gitar satılmadı, aynı şekilde sınırlı sayıda Yellow Submarine Beatles jukebox da satılmadı.

Propstore'un müzik ve afişler direktörü Mark Hochman, açık artırmadan önce bu parçaların çoğunun ilk kez halka satıldığını belirtti.

Jackson'a ait hatıra parçaları daha önce binlerce dolara satılmıştı; bunlar arasında, 1983'te ünlü moonwalk dansını yapmadan hemen önce giydiği siyah bir fedora şapka da bulunuyordu.

Bu şapka, Eylül ayında Paris'te yapılan bir açık artırmada 77.640 euro (67.088 sterlin) karşılığında satıldı.