Küresel Karbon Yakalama ve Depolama Enstitüsünün "2023 Durum Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, termik santraller, fabrika bacaları ve fosil yakıt kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan karbon emisyonları, dünyanın çeşitli bölgelerinde depolanıyor. Bu alanda dünya genelinde 43 tesis faaliyet gösteriyor.

ABD, çalışır durumda olan 15 tesisle ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 12 tesisle Çin, 7 tesisle Kanada ve 2 tesisle Norveç takip ediyor. Diğer 7 karbon yakalama ve depolama tesisi ise Macaristan, Brezilya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Katar ve İzlanda'da bulunuyor.

Bu tesisler sayesinde yıllık yaklaşık 65 milyon ton karbon emisyonunun atmosfere ulaşması engelleniyor.

Karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişmesiyle küresel emisyonların azaltılması ve Paris Anlaşması doğrultusunda hava sıcaklığının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor.

Tesis bakımından dünya genelinde yapım aşamasında olan ve 2040'a kadar tamamlanması planlanan 277 proje bulunuyor. 2027'ye kadar tamamlanması öngörülen 21 tesisin de inşası sürüyor. Yapım aşamasındaki bu projelerin 7'si ABD'de ve 3'ü Norveç'te bulunuyor. Bu ülkeleri 2'şer tesisle Çin, Katar ve İzlanda takip ediyor. Diğer 5 tesisin inşası Kanada, Umman, Hollanda, Avustralya ve Malezya'da devam ediyor.

İnşaat aşamasındaki projelerin yıllık toplam 28,9 milyon ton karbon emisyonu yakalama ve depolama kapasitesi bulunuyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde geliştirme aşamasında da 256 proje var. Bunlardan 124'ü ABD'de. Bu bakımdan da ilk sırada yer alan ABD'yi halihazırda çalışır durumda veya inşası süren karbon yakalama ve depolama tesisi olmamasına rağmen planlanan 38 tesisle İngiltere, 19 projeyle Kanada izliyor.

İnşaat aşamasında olan ve planlanan projelerinin sayısını geçen yıl bir önceki yıla göre 73 adet artıran ABD, 2040'a kadar tamamlanması hedeflenen toplam 131 projeyle dünyada açık ara lider konumunda bulunuyor.