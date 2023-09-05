Haber: Damla Oya Erman

Sonuçları neredeyse tamamen eşleşiyor ve en azından BA.2.86 için, ki ayrıca Pirola olarak da adlandırılmıştır, haberler çok iyi. Bağışıklık sistemimiz bu varyantı tanıyabilir ve savaşabilir, hatta şu anda dolaşan XBB varyantının türevlerinden biraz daha iyi bile olabilir.

Dahası, BA.2.86'ya karşı en güçlü tepki verenler, XBB sub-variant bir enfeksiyondan sonra altı ay içinde olanlardır. Bu, bu sonbaharın güncellenmiş Covid-19 aşılarının, XBB.1.5'e karşı savaşmak için tasarlandığı, aynı zamanda BA.2.86 dahil dolaşan Covid-19 varyantlarının bir dizi karşısında ek koruma sağlayacağını düşündürmektedir.

"Başka bir deyişle, iki bağımsız laboratuvar, BA.2.86'nın mevcut varyantlara kıyasla daha fazla bağışık kaçış oluşturmadığını gösterdi," diyor, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi Viroloji ve Aşı Araştırmaları Merkezi'nin direktörü olan Dr. Dan Barouch, bir laboratuvarın lideri, CNN'ye açıklama yaparak.

Bu sonuçlar, daha önce Çin ve İsveç'teki laboratuvarların deneyleriyle uyumludur. Veriler bir araya getirildiğinde, BA.2.86'nın uzmanların korktuğu kadar sorunlu olmayacağını göstermektedir. Kısacası, bu, "korkulan" bir varyant gibi görünüyor.

Ancak başka bir varyant olan FL.1.5.1, ABD'deki yeni Covid-19 enfeksiyonlarının tahmini %15'ini oluşturuyor gibi görünüyor ve belki de farklı bir hikaye anlatıyor olabilir. XBB rekombinant varyantının hızla büyüyen bu soyundan gelen bu varyant, varyant takipçilerinin dikkatini çeken bir dizi mutasyona sahiptir. Laboratuvar testlerinde en fazla bağışık kaçışa sahip olan budur.

"BA.2.86 hakkında bu kadar çok hype olmasaydı, aslında bu makalenin odak noktası olurdu," diye ekliyor Barouch.

Aynı sonuçlar

Barouch ve ekibi, sözde virüsler kullanmıştır: BA.2.86 virüsünün iğnelerini inşa ettiler ve bunları farklı bir virüsün bedenine bağladılar. Ardından, monovalent aşılarla aşılanmış, bivalent aşılar alan veya son zamanlarda XBB enfeksiyonu geçiren 66 Amerikalının plazmasını, yani kanın berrak bölümünü alarak, antikorlarının BA.2.86'yı dahil 10 Omicron alt varyantını nasıl nötralize ettiğini test ettiler.

Farklı tiplerde bağışıklığın bir dizi tarafından, insanlar BA.2.86'yı diğer dolaşan varyantlar kadar iyi nötralize edebilirlerdi ve bazen daha iyi bile olabilirlerdi. BA.2.86'ya karşı en yüksek nötralize edici antikorlara sahip olanlar, son zamanlarda XBB enfeksiyonundan iyileşmiş olanlardı.

Diğer laboratuvar, Columbia Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü Dr. David Ho ve ekibi, 61 yetişkinin kan plazmasını kullandı: Üç monovalent aşı dozu ve iki bivalent aşı almış olan 17 kişi, BA.2.86 kırılma enfeksiyonundan iyileşmiş olan 25 kişi ve XBB kırılma enfeksiyonundan iyileşmiş olan 19 kişi.

Sonuçları Barouch'un sonuçlarıyla oldukça benzerdi. Farklı bağışıklık profilleri arasında, kan içindeki antikorlar BA.2.86'yı diğer dolaşan varyantlar kadar tanıyabiliyordu. BA.2.86'ya karşı bağışıklığın en yüksek derecesine sahip olanlar, son zamanlarda XBB enfeksiyonlarından iyileşenlerdi.

Bu, BA.2.86'nın ne kadar çok mutasyona sahip olduğu göz önüne alındığında bir sürprizdi. Bilim insanları, bu belirli mutasyonlar hakkında bilinenlere dayanarak, bu varyantın oldukça bağışık kaçış yapabileceğini tahmin etmişlerdi.

Barouch, ilk sonuçlarına inanmadığını söyledi, bu yüzden laboratuvar hafta sonu deneyleri tekrarlamak için çalıştı. Sonuçlar aynıydı.

"Bu tam olarak beklentilerime uymadı," dedi. "Şimdi tekrarlandılar ve şimdi bu konuda kendimize güveniyoruz."

Barouch'a göre, Beyaz Saray ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne bulgularını sunma isteğinde bulunuldu. "Bu sonuçların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum," dedi.

Küresel bir çaba

Dünya genelindeki bilim insanları, BA.2.86 varyantını daha iyi anlamak için laboratuvar deneylerini hızla tamamlıyorlar.

Dört grup - iki ABD ekibi ve Çin ile İsveç'teki laboratuvarlar da dahil olmak üzere - sonuçlarını rapor etti. İlk sonuçlar, BA.2.86'yı şimdiye kadar gördüğümüz diğer koronavirüs varyantlarından radikal bir şekilde farklı görünüyor gibi çiziyor.

Bu yeni soy, spike proteininde BA.2 ile en yakın atasına ve yakın zamanda dolaşımda olan XBB.1.5 soyuna kıyasla 30'dan fazla değişiklik yapmıştır. Bu, neredeyse iki yıl önce ortaya çıktığında orijinal Omicron varyantı BA.1'in yaptığı bir evrimsel sıçrama ile karşılaştırılabilir - ve herkes o zamanın nasıl geçtiğini hatırlar.

Omicron dalgası sırasında, enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar ABD'deki pandeminin en yüksek seviyelerine ulaştı. Haftalık ölümler ikinci en yüksek zirveye ulaştı, daha hafif bir virüs sürümünün bile, popülasyonun genelinde bir enfeksiyon dalgası nedeniyle ciddi bir tehdit olabileceğinin bir dersiydi. Aşılar güncellenmek zorunda kaldı.

Omicron hızla diğer Covid-19 varyantlarını geçti ve kendi türevlerini yaratmaya başladı, hala uğraştığımız virüsler. Bu, virüsün ne kadar çevik olabileceği ve böylesine büyük değişikliklerle karşı karşıya kaldığımızda savunmalarımızın ne kadar kırılgan olduğu konusunda bir ders oldu.

'Omicron'un ikinci gelişi değil'

Beyaz Saray, bu yıl dünya genelinde iki yıl içinde bir başka Omicron seviyesi olay hakkında endişeliydi ve dünya genelinde yaklaşık bir düzine uzmana bu olasılığı gelecek iki yıl içinde ne kadar görmeyi düşündüklerini sordu. Çoğu uzman, olasılığı %10 ile %20 arasında değerlendirdi.

Bu nedenle BA.2.86, Temmuz ayının sonlarına doğru Omicron'un korkunç yankılarıyla sahneye çıktığında, varyant avcıları ürküldü ve yeni soy hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmacılar harekete geçti. En az 11 ülkeye yayıldı, Amerika Birleşik Devletleri dahil.

Bugüne kadar en fazla sıralamayı yapan ülke Danimarka'dır ve uzmanlar, büyümesine dair ipuçları için oradaki durumu yakından izlediklerini söylüyorlar.

Ancak son bir ay içinde küresel bir depoda, birçok enfekte hastadan sadece yaklaşık üç düzine sıra göründü. Birçok genetik gözetleme artık olmadığı için, uzmanlar BA.2.86'nın güçlü bir şekilde geldiğini düşünüyorlardı, ortaya çıkması gereken açık olacaktır.

"Dostlarım, bu Omicron'un ikinci gelişi değil. Öyle olsaydı, şu ana kadar bilirdik," diyor, Harvard Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Dinamikleri Merkezi'nin eş-direktörü olan bir epidemiyolog olan Dr. Bill Hanage, bir sosyal medya gönderisinde.

Şimdi bilim insanları, bağışıklık sistemlerimizin ve aşılarımızın BA.2.86 ailesindeki virüslere karşı ne kadar iyi tanıyacağını ve savunacağını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak laboratuvar deneylerinin ortasındalar.

Erken çalışmalar güvence veriyor

İlk dizi deneylerde, aşılanmış farelerin kanı ve aşılanmış ve son zamanlarda enfekte olmuş insanların kanı kullanılarak, Çinli araştırmacılar BA.2.86'nın bağışıklık sistemlerimize Covid-19'a neden olan virüsün önceki versiyonlarına göre gerçekten farklı göründüğünü ve bazı bağışıklığımızdan kaçabildiğini belirledi. Pekin Üniversitesi Biyomedikal İnovasyon Merkezi'nden araştırmacı Yunlong Cao, bağışıklığımızın BA.2.86 virüsünü XBB.1.5 ailesi virüslerine göre nötralize etme yeteneğinde iki katlık bir düşüş gördüğünü söyledi.

İki katlık bir düşüş harika değil, ancak büyüklüğü güncellenen grip aşısını belirlemek için bilim insanlarının kullandığı ölçüdür. Aynı zamanda, BA.2.86 varyantı XBB.1.5 virüslerine göre yaklaşık %60 daha az bulaşıcıydı, bu da neden birçok farklı ülkede bulunduğu, ancak sadece düşük seviyelerde bulunduğu uzmanların düşündüğü bir şeydi.

"Bu yavaşça popülasyon içinde dolaşacak. Diğer hızlı yayılan varyantlarla rekabet edemeyecek," diye belirtiyor Cao, EG.5 ve FL.1.5.1 gibi varyantlar, şu anda ABD'deki iletimi domine eden şeylerdir.

İkinci bir dizi deneyde, İsveç Karolinska Enstitüsü'ndeki araştırmacılar BA.2.86'yı iki zaman noktasında toplanan insan donörlerinin kanındaki antikorlarla karşı karşıya getirdiler: XBB varyantı ortaya çıkmadan önce 2022 sonlarında ve son zamanlarda Ağustos sonlarından itibaren.

Daha eski örneklerdeki antikorlar BA.2.86'yı etkili bir şekilde kapatamadı, ancak donörlerin sadece bir hafta önce alınan kan örnekleri daha iyi bir iş çıkardı.

"Genel olarak, bu, Omicron'un orijinal ortaya çıkmasından çok daha aşırı bir durum gibi görünmüyor," dedi baş araştırmacı Benjamin Murrell, sosyal medyada bir gönderide.

"BA.2.86'ın (veya yavrularının) şu anda dolaşımdaki varyantları yenmesi ve şiddeti hakkında henüz herhangi bir veri olmadığı için, bu konuda tamamen savunmasız olmadığımız görünüyor," diye yazdı.