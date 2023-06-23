NEW YORK AA- Gruenberg, Washington merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünde yaptığı konuşmada, "Güçlü, yüksek kaliteli sermaye, ekonomik döngüler ve ekonomik stres dönemlerinde bankacılık sisteminde dayanıklılığı artırmak için esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflası ile başlayan piyasa güveni kaybına, sermayeyle ilgili soru işaretlerinin yol açtığına işaret eden Gruenberg, federal bankacılık kurumlarının bankaların sermaye, likidite ve zararı karşılama kaynakları dahil geçerli ihtiyati gerekliliklerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Gruenberg, en az 100 milyar dolarlık varlığa sahip orta ölçekli ABD bankalarının beklenmedik stres durumunda kenara daha fazla sermaye koymak için yeni kurallarla karşılaşacağını ifade ederek, topluluk bankalarının bu tür kurallardan muaf tutulacağını dile getirdi.

Federal kurumların yakın gelecekte yeni sermaye kuralları önereceğini kaydeden Gruenberg, ancak kuralların gelecek yıl ortasından önce yürürlüğe girmesinin pek olası olmadığını sözlerine ekledi.

ABD'de mart ayında SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden sonra gerçekleşen en büyük banka iflaslarından biri olmuş, SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etmişti.

Mayıs başında da First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

Banka iflaslarının tekrar yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla politika yapıcılar, bankaların denetim ve sermaye yükümlülüklerinde sıkılaştırmaya gidilebileceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.