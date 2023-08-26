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Ohio eyaletinin bazı bölgelerinde yağışlar metrekare başına yaklaşık 20 kilogramı buldu, rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaştı.

Gece boyu devam eden fırtınalar Detroit başta olmak üzere Michigan eyaletinin birçok bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtı.

Yetkililer, havalimanındaki McNamara Terminali'nin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Hilary tropikal fırtınası nın yol açtığı olumsuz hava koşulları, Detroit Metropolitan Havalimanı 'na giden yolların sel suyuyla dolmasına neden oldu.

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