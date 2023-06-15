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Doktorların konuya ilişkin önerileri arasında yeni ilaç üretim teknolojisinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve ABD Stratejik Ulusal Stoku'nun işleyişinin iyileştirilmesi yer alıyor.

Onkoloji Birliğinin Yönetici Direktörü Ted Okon, yaygın kullanılan kemoterapi ilaçlarının kıtlığı nedeniyle tedavi alamayan kanser hastalarının yaşadığı zorluklara işaret etti.

Gralow, ABD 'de yılda 500 bin kanser hastasının ilaç eksikliğinden etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Julie Gralow, "30 yıllık kariyerimde günümüzdeki kemoterapi ilacı kıtlığından daha kötüsüne şahit olmadım." ifadesini kullandı.

"The House Energy & Commerce" sağlık alt komitesi, 13 Haziran'da halk sağlığı risklerine karşı alınabilecek tedbirleri incelemek için panel düzenledi.

Amerikan Kongresine, Kovid-19'dan da etkilenen ilaç tedariki konusunda yeni politikalar üretme çağrısında bulunan doktorlar, kanser hastalarının geçici çözümlerden daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İlaç kıtlığında, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Hindistan'daki ilaç üretim tesisini geçici olarak kapatmasının oldukça etkili olduğu açıklandı.

Migren hastalarında inme riski daha fazla olabilir

Migren hastalarında inme riski daha fazla olabilir

The Hill'ın haberine göre, ülkedeki kanser merkezleri, kanserin tedavisinde yaygın kullanılan kemoterapi ilaçları nın miktarının yetersiz kaldığı bilgisini verdi.

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