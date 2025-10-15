İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim'de üç farklı pozisyonda üst düzey atama gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, kadrosunu güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam ediyor.

Bu kapsamda şirketin Uluslararası Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Ayşe Eralp, Nadir Hastalıklar Pazarlama ve Satış Direktörlüğüne Cenk Çetin, Üretim Tedarik Geliştirme ve Verimlilik Direktörlüğüne Göker Gökçe atandı.

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ayşe Eralp, kariyerine George Clothing Türkiye'de Lojistik Şefi olarak başladı. Ardından Eralp, Marks and Spencer'da Türkiye, CEE ve MENA bölgelerinden sorumlu Tedarik Zinciri Bölge Kontrolörü olarak görev yaptı.

Eralp, GNC Türkiye'de Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev aldığı dönemde operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılmasına katkı sağladı. Daha sonra Eralp, LC Waikiki'de sırasıyla İhracat Müdürü, Proje Müdürü, Tedarik Zinciri Koordinatörü ve İş Ortağı (MENA, CIS&CEE), Avrupa Bölgesi'nden sorumlu İnsan Kaynakları İş Ortağı, Global Mağazacılık İnsan Kaynakları İş Ortakları, Performans Yönetimi, Çalışan İlişkileri ve İç İletişim Grup Müdürü görevlerini üstlendi.

LC Waikiki sonrasında Kısmet by Milka'da Global İnsan Kaynakları Direktörü, ardından Dürümle'de İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Eralp, bu görevlerde kurum kültürü, performans ve yetenek yönetimi ve dijital İK alanlarında global ölçekli önemli projelere liderlik etti.

Bu ay itibarıyla Abdi İbrahim'de göreve başlayan Eralp, şirketin küresel ölçekte insan kaynakları yapılanmasının güçlendirilmesi ve stratejik dönüşümüne öncülük edecek.

- Cenk Çetin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun Cenk Çetin de yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 'Hemaferez' alanında tamamladı.

Kariyerine 1997'de GST Medikal'de başlayan Çetin, burada satış, ürün ve pazarlama yönetimi alanlarında çeşitli görevler üstlendi.



Çetin, 2007'de Bayer'e katılarak Ürün Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü ile İş Birim Lideri görevlerinde bulundu, bu süreçte Türkiye, İran ve Kuzey Afrika'dan sorumlu olarak onkoloji, hematoloji, MS, PAH ve oftalmoloji gibi tedavi alanlarında liderlik yapan



AbbVie'de 2021'den itibaren Özel Uzmanlık İş Birimi Direktörü olarak görev yapan Çetin, 2024'te Göz Sağlığı portföyünü üstlendi, nöroloji, anesteziyoloji, neonatoloji, hepatoloji ve oftalmoloji alanlarında iş birimlerinin yönetiminden sorumlu oldu.



Abdi İbrahim'de bu ay itibarıyla göreve başlayan Çetin, şirketin nadir hastalıklar alanındaki pazarlama ve satış stratejilerine yön verecek.

- Göker Gökçe



Göker Gökçe de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerinde 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan Gökçe, Procter&Gamble'da üretim ve mühendislik alanlarında projelerde görev aldı.

PepsiCo'da da sırasıyla Doğu Avrupa Mühendislik Müdürü, Avrupa Kıdemli Mühendislik Müdürü ve son olarak Kuzey Amerika Mühendislik Direktörü rollerini üstlenen Gökçe, bu görevlerde sermaye yatırımları, üretim mükemmeliyeti, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik programlarının uygulanmasına öncülük etti.

Gökçe, Abdi İbrahim'deki görevine eylül itibarıyla başlarken, şirketin üretim ve tedarik zinciri yatırımlarına yön verecek, verimlilik odaklı stratejilerin hayata geçirilmesine liderlik edecek.