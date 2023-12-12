Haber: Mert Osman Erman

Transformers oyuncakları ve Monopoly oyunlarının yapımcısı olan Hasbro, küresel olarak yaklaşık% 20'sine denk gelen 1,100 çalışanını işten çıkaracak.

Oyuncak endüstrisi genel olarak ürünlerine olan talebin yavaşlamasıyla karşı karşıya kalırken işten çıkarmalar gelmektedir.

"Market rüzgarları... planlandan daha güçlü ve daha kalıcı olduğunu kanıtladı," diyor Hasbro CEO'su Chris Cocks.

Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir e-postada, "Biliyorum ki bu haber özellikle tatil sezonunda zorlayıcı," dedi.

Ekledi ki, "Bu ne kadar zor olduğunu şekerleme yok, özellikle de doğrudan etkilenen çalışanlar için."

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Dungeons & Dragons fantastik oyununu da yapan şirket, işten çıkarmaların büyük ölçüde önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde tamamlanmasını bekliyor.

En sonki kesintiler, firma 300 milyon dolar (£238 milyon) tasarruf etmeye çalışırken bu yıl yapılan 800 kesintinin üzerine gelmektedir.

Associated Press haber ajansı, birçok diğer oyuncak üreticisi gibi Hasbro'nun, pandemi sırasında bazı ebeveynlerin çocuklarını meşgul tutmak için oyuncaklar satın aldığı bir patlamadan sonra satışlarda bir yavaşlama ile mücadele ettiğini bildiriyor.