Dubai Tenis Turnuvası için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 19 yaşındaki Gauff, İsrail saldırısı altındaki Gazzeliler'e destek verdi.

Gazze'de olup bitenlerin farkında olduğunu belirten ABD'li tenisçi, "Kendi adıma her zaman bölgede barış için dua ediyorum. Her iki tarafta da bu kadar çok çocuğun ve masum insanın öldüğünü bilmek, ama özellikle Gazze'de olup bitenler ve yaşanan işgal beni bazen rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Herkesi barış için dua etmeye çağıran Gauff, "Barışı savunuyorum, binlerce insanı savunuyorum. Çocukların ve masum insanların olmaması gerektiğini düşündüğüm bir çatışma için öldürüldüğünü düşünüyorum." dedi.

Kariyerinde 7 tekler şampiyonluğu bulunan Gauff, geçen yıl ABD Açık'ta ilk grand slam zaferine uzanmıştı.