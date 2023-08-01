HABER: GURUR AKOSMAN

ABD Las Vegas Harry Reid Uluslararası Havaalanı’nda, Las Vegas’dan Atlanta’ya gidecek olan 555 sefer sayılı Delta Havayolları uçağı dört saat rötar yapınca art arda talihsizlikler yaşandı. Uçaktaki klimanın kapalı olması yolcuların aşırı sıcağa maruz kalmasına neden oldu. Uçağın içini adeta saunaya çeviren kavurucu sıcak, bazı yolcuların fenalaşmasına ve en az beş yolcunun baygınlık geçirmesine neden oldu.

44 derece sıcaklıkta pistte tam dört saattir kalkış bekleyen uçak, içinde fenalaşan yolcularla kalkamadan körüğe tekrar geri dönmek zorunda kaldı.

Ayrıca durumun daha da kötüleşmemesi için uçuş görevlilerinin koridorlarda oksijen tanklarıyla yukarı ve aşağı koştuğu görüldü. Yaşanan bu aksiliklerden dolayı uçuş ertesi gün sabah 07:00’a ertelendi

Harry Reid Havaalanı’nın Bilgisi Yok

Harry Reid Uluslararası Havaalanı temsilcisi Salı günü yaptığı açıklamada, olaydan habersiz olduklarını söyledi. Delta Havayolları ise yaptığı açıklamada, durumun nedenini araştırdıklarını söyledi.

DELTA HAVAYOLLARI ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Delta Havayolları yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin 17 Temmuz'da Las Vegas'tan Atlanta'ya 555 sefer sayılı uçuşta edindikleri ve sonuçta uçuş iptaliyle sonuçlanan deneyimlerinden dolayı özür dileriz" dedi. "Delta ekipleri kabin içinde rahatsız edici sıcaklıklara yol açan koşulları araştırıyor ve Harry Reid Havaalanı’ndaki çalışanlarımızın ve ilk müdahale ekiplerinin çabalarını takdir ediyoruz." dedi