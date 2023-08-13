Haber: Beyza Betül Cihan

Olay, Payas ilçesi sahilinde saat 10.00 civarında gerçekleşti. 30 yaşındaki Muhammed Elali, serinlemek amacıyla denize girdi ancak çıkamayarak suda sıkıştı. Yakınları, durumu fark edince hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışmaları sonucunda Muhammed Elali'nin cansız bedenine ulaştı. Cenaze sahilden çıkarıldı ve bu trajik manzarayı gören yakınları büyük üzüntü yaşadı. Özellikle Elali'nin kardeşi, ağabeyinin bedeninin yanından ayrılmadı ve zor anlar yaşadı. Olay yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Muhammed Elali'nin cesedi morga kaldırıldı. Polis ekipleri de olayı detaylı bir şekilde incelemeye başladı.