MUĞLA- Türk Telekom’un, yaşamın her anında müşterilerinin hayatına değer katan markası Türk Telekom Prime, bir yaz klasiğine dönüşen açık hava sineması etkinlikleri ile Türkiye’nin   gözde tatil beldelerinde son yılların övgü toplayan filmlerini izleyicilerle  buluşturdu.  Bozcaada’da 4 Ağustos’ta başlayan “Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması” etkinlikleri sırasıyla Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça ve Marmaris’te sinemaseverlerin yaz akşamlarını renklendirdi. Türk Telekom Prime’ın müşterilerine yaz boyunca  sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra fark yaratarak gerçekleştirdiği “Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması” yoğun ilgi gördü. Seri, 21 Ağustos’ta Fethiye’de gerçekleştirilecek Raya ve Son Ejderha filminin gösterimiyle son bulacak. Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00’de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak.

Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilerini ağırlıyor Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilerini ağırlıyor

HABER: METE YILMAZ 