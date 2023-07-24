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Yunus Emre Enstitüsü, Afganistan'da kaybolmaya yüz tutan sülüs hat sanatını canlandırıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Afganistan'da kaybolmaya yüz tutan sülüs hat sanatını canlandırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bir gelenek haline gelen Açık Hava Yaz Oyunları’nda sanatseverleri en beğenilen oyunlarından 12. Gece, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ve İki Efendinin Uşağı ile buluşturuyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturacağı Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos ayı biletleri satışa sunuluyor.

İSTANBUL- Kapalı gişe sahnelenen oyunların ardından Ağustos ayında da yeni oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi 'nde seyircimizle buluşuyoruz. Açık Hava Yaz Oyunları ’nın 76. yılında İstanbulluları adından söz ettiren oyunlar bekliyor.

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