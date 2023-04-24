Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin, "Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türk milletinin ve hiçbir Türk devletinin tarihinde soykırım yoktur. Sözde Ermeni soykırımı, ecdadımıza atılmış büyük bir iftiradır. Tarih de tarihi hakikatler de iftirayla değişmez ve değiştirilemez. Soykırım iftiralarını atanları, dillendirenleri, tekrarlayanları kınıyorum."

AA