Yeni anayasa vurgusu

İstikrarsızlık kaynağı olan, krizler üreten vesayetçi yönetim anlayışının hakim olmasına yol açan parlamenter hükümet sistemini terk ederek, milli iradeyi esas alan, cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alınmasını, hızlı uygulamayı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek milletin desteği ile büyük bir yönetim reformuna imza attıklarına işaret eden Tunç, Anayasa Mahkemesini, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu çoğulcu ve demokratik yapıya kavuşturduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbecilerin yargılanamaması, sıkıyönetim gibi anti demokratik hükümlerin anayasamızdan kaldırılmasını sağlayarak demokratik hukuk devletini güçlendirdik. Şimdi önümüzdeki süreçte tüm bu kazanımları yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmak, milletimize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biridir. İnşallah bu tarihi adımı da 28. dönem parlamentomuzda tüm siyasi partilerin uzlaşması ile gerçekleştirerek milletimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bu temennilerle kurulduğu günden bugüne Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin ve kalkınmanın teminatı olan AK Parti'mizin 22. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, pusulasını her zaman milletin belirlediği bu siyasi hareketin bir mensubu olmaktan duyduğum memnuniyeti, gururu ve bahtiyarlığı ifade ediyorum. Bu vesileyle, partimizin kuruluşundan bu güne her kademede görev alan, emek sarf eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden yol ve dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti olarak yeni yaşımız kutlu olsun, ülkemize ve milletimize hizmetkar olma davamızda yolumuz, bahtımız açık, başarılarımız daim olsun, her daim desteklerini bizden esirgemeyen milletimiz var olsun."

AA