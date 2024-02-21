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Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.

Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"İstanbul Başakşehir'de ' Eros ' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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