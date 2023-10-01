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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 4-0 kazandı.

​​​​​​​87. dakikada Adana Demirspor farkı 4’e çıkardı. Niang ile savunmanın ceza sahası içinde mücadelesinde ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Tayfun Aydoğan‘ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0

81. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan yerden ortasında Yusuf Sarı’nın kalenin önünde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Maça çok iyi hazırlandık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Maça çok iyi hazırlandık

12. dakikada Nani’nin sol kanatta ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

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