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Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, maçtan 2-0 üstün ayrılan taraf oldu.

63. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın, iki Konyaspor lu futbolcuyu çalımlayıp çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti

Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti

2. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topa hamle yapan Oliveira'nın dokunuşunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.

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