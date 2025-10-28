ADANA (AA) - Seyhan ilçesinde 1993'te kurulan kulüp, alt liglerde geçen başarılı yılların ardından 2018-2019 sezonunda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Adana ekibi, 2023-2024 sezonunda müsabakalardan istediği sonuçları alamayınca küme düştü.

Kadınlar 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı başlamak isteyen Adana İdmanyurdu, kadrosunu 3 yabancı oyuncuyla güçlendirdi.

A Grubu'ndaki ilk maçında Şırnak Kadın Spor Kulübü'nü 5-1 mağlup eden Adana ekibi, ikinci maçında Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübüne 4-0 yenildi.

Teknik Direktör Necat Bakan yönetimindeki antrenmanlarını Güney Yıldızı Futbol Sahası'nda sürdüren kadın futbolcular, grubu lider tamamlayıp yeniden Süper Lig'de top koşturmayı istiyor.

'Bu yıl tek hedefimiz şampiyon olmak'

Kulüp Başkanı Metin Taylancı, AA muhabirine, köklü bir kulüp olduklarını söyledi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını dile getiren​​​​​​ Taylancı, 'Allah nasip ederse şampiyon olmak istiyoruz. Bu yıl tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız.' dedi.

Taylancı, altyapıya önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

'Kurulduğu ilk günden bu yana hep üst liglerde mücadele eden ve ligden hiç çekilmeyen Türkiye'deki tek takım biziz. Bu takımı yaşatmak için çok büyük emek verdik. 2010'da Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kadın futbolunda Brezilya'dan futbolcu transfer eden takım olduk. 2021-2022 sezonunda sponsor desteğiyle güzel bir başlangıç yaptık. Süper Lig'de 7-8 hafta boyunca lider kaldık. İki sezon önce Süper Lig'den 1. Lig'e düştük. Son 2 yıldır sponsorsuz şekilde, kendi imkanlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Geçmişte A Milli Takım'ın kalecisi, santrforu ve en iyi oyuncuları hep bizim takımdan çıkardı.'

Taylancı, A Milli Takım düzeyine yükselecek en az 3 futbolcularının olduğunu sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Necat Bakan da iyi bir ekip kurup sezona 3 puanla başladıklarını belirterek, 'Bu sezon hedefimiz, takımı Süper Lig'e çıkarmak. Plan ve programımızı yaptık, harika şekilde ilerliyoruz. Yabancı oyuncular takıma büyük katkı sağlayacak. Taraftarlarımızdan, 14 hafta boyunca bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz.' diye konuştu.

Kumru Naz Yılmaz: 'Süper Lig hedefi için takıma döndüm'

Oyunculardan 19 yaşındaki Kumru Naz Yılmaz da futbola 6 yaşında başladığını anlattı.

Süper Lig deneyiminin olduğunu belirten Yılmaz, 'Süper Lig hedefi için takıma döndüm. İnşallah Süper Lig'e çıkabiliriz. İstikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tecrübeli bir başkan ve hocaya sahibiz. Umarım bu tecrübeyi değerlendirebiliriz ve yolun sonu şampiyonluk olur.' dedi.

Takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Özge Çelebi ise milli takım kadrosuna girmeyi ve Avrupa'da oynama hayalini gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.





Muhabir: Yakup Sağlam