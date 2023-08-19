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İkamette inceleme yapan polis, olayda 2 ayrı bıçağın kullanıldığını tespit etti.

Şüpheli baba, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daireye giren ekipler, Deniz Suna (43) ve oğlu Alper'in (16) bıçak la öldürüldüğünü, baba Cem Suna'nın (47) da ağır yaralandığını belirledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katından çığlık sesi duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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