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İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor

Ekipler, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 247 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler denetimlerde, 183 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 543 bin 216 lira ceza kesti.

Faaliyetlerde ruhsatsız 35 tabanca, 17 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, silahlara ait 47 şarjör ile 1225 fişek, 865,02 gram uyuşturucu, 141 uyuşturucu hap ile 7 çalıntı araç ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs-1 Haziran'da asayiş uygulamaları yaptı.

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