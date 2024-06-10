Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İddianamede, boş durumdaki ikameti kontrol etmeye giden müştekilerin, G.T'yi su borusu ve elektrik sayacını çalarken gördükleri, kaçan sanığın kovalamaca sonucu yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Sanığın hırsızlık suçundan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müştekiler H.Ö. ve A.T'nin merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ortak ikametinden 14 Temmuz 2023'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen G.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.