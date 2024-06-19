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Müşteki M.K, iddianamede yer verilen ifadesinde, "Dini nikahlı eşim Ş.B, olay günü yine uyuşturucu kullandı. Sonrasında aramızda çıkan tartışmada beni bıçakladı. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." beyanında bulundu.

İddianamede, uyuşturucu kullandığı belirlenen Ş.B'nin, mutfaktan aldığı bıçakla kadını ağır yaraladığı, olayda öldürme kastıyla hareket ettiği anlatıldı.

Sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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