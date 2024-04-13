10. dakikada Adana Demirsporlu oyuncuların savunmada uzaklaştırmakta zorlandığı topa penaltı noktasından vuran Cardoso'nun şutu, kaleci Magomedaliev'de kaldı. Hızlıca oyunu başlatmak isteyen Magomedaliev'in verdiği pasta araya giren Boa Morte'nin müdahalesiyle topla buluşan Bourabia vuruşunda, Magomedaliev meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

17. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında sağ kanada açılan topu alan Yusuf Sarı, şut açısı bulduktan sonra kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak kaleciden geri geldi.

19. dakikada sağ kanatta Atal'ın ceza alanına girip yerden kaleye paralel gönderdiği topa, Nani ayaklarını uzattı ancak dokunamadı. Nani'nin, bu pozisyonla ilgili penaltı itirazında bulunması üzerine bir süre bekleyen maç hakem kararıyla kaldığı yerden devam etti.

31. dakika Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu yumrukladı. Ceza alanı dışına seken topu içeri dolduran Atal'ın ortasında, Nani'nin vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

33. dakikada ilerde topla buluşan Cadroso'nun ceza sahası yayına yerden gönderdiği pasa gelişine vuran Shukurov şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

45+3 dakikada Adana Demirspor gol şansından yararlanamadı. Uzatmaların son anlarında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada ikinci yarının ilk pozisyonu konuk ekipten geldi. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda top Magomedaliev'in kucağında kaldı.

49. dakikada sağ kanatta topu alan Yusuf Sarı, ceza yayına doğru ilerleyip şut açısı buldu. Yusuf Sarı'nın vuruşunda savunmadan geri gelen meşin yuvarlak, Balotelli'nin önüne düştü. İtalyan forvetin kalenin sağ alt köşesine gönderdiği topa uzanan Bilal Bayazıt, gole izin vermedi.

75. dakikada Adana Demirsporlu Atal'ın sağ ayağının dışıyla gönderdiği ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza ile kaleci Bilal Bayazıt çapıştı. Pozisyonda sol kolundan sakatlanan Kayserispor'un file bekçisi, saha içindeki tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.

89. dakikada Adana Demirspor'un file bekçisi, kritik kurtarışında kalesini gole kapattı. Gravillon'un sektirdiği topta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nazon'un vuruşunda, Magomedaliev soluna uzanıp topu çıkardı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Tribünlerde gerginlik yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un, sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından müsabakaya ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile ev sahibi tribünündeki bir taraftar arasında tartışma çıktı. Saha kenarına inen taraftar, spor polisi ve güvenlik ekiplerince durdurulduktan sonra dışarı çıkarıldı. Bu sırada tribünlerdeki bazı kişiler de sahaya su şişesi ve meşale attı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Gerginliğin durulmasının ardından taraftarlar stadı terk etmeye başladı.