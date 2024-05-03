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76. dakikada Coelho'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta, kaleci Bahadır topu tokatladı. Kaleciden dönen topla kale sahasının önünde buluşan Aliti'nin uygun durumda yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Ali Sowe'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un çektiği şutta, ağlara gitmek üzere olan topu Furkan Bayır kafayla çıkardı.

19. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Efkan Bekiroğlu, kalecinin önde olduğunu görünce uzaktan şansını denedi. Efkan'ın rakip yarı sahadan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Flips'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Chatzigiovanis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

7. dakikada Chatzigiovanis'in ceza yayının solundan çektiği şutta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek

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